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Демченко: саночник Перетягин согласился перейти со следующего сезона на тренерскую работу

Спорт
28 апреля, 10:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Сам Перетягин, которому в феврале исполнилось 25 лет, пока отказывается давать какие-либо комментарии о своем возможном завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение о переходе серебряного призера чемпионата Европы - 2015 по санному спорту Александра Перетягина на тренерскую работу в национальную команду было принято в результате переговоров самого спортсмена с главным тренером сборной России Альбертом Демченко. Об этом сообщил ТАСС Демченко, обладатель трех серебряных олимпийских медалей.

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21 января 2016 года Перетягин получил тяжелую травму ноги во время тренировочного спуска на трассе в Кенигзее, где спустя неделю проходил чемпионат мира. Спортсмен долгое время лечился, однако к началу прошлого сезона сумел полностью восстановиться. 17 ноября 2016 года на тренировке в австрийском Иглсе российский спортсмен серьезно повредил кисть, и эта травма вынудила Перетягина пропустить весь прошедший сезон. На проходившем 27 апреля заседании президиума Федерации санного спорта России его участники приняли решение включить Перетягина в список тренеров сборной России на следующий сезон.

"В составе сборной на следующий сезон Перетягин отсутствует, - отметил Демченко. - Это связано с тем, что у него было две тяжелых травмы, и он много пропустил. Я с Александром провел переговоры, и мы пришли к общему решению, что ему стоит попробовать себя на тренерской стезе и перейти в тренерский штаб сборной России. Тем более, у этого человека есть спортивное образование".

Сам Перетягин, которому в феврале исполнилось 25 лет, пока отказывается давать какие-либо комментарии о своем возможном завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.

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