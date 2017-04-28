Демченко: саночник Перетягин согласился перейти со следующего сезона на тренерскую работу

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение о переходе серебряного призера чемпионата Европы - 2015 по санному спорту Александра Перетягина на тренерскую работу в национальную команду было принято в результате переговоров самого спортсмена с главным тренером сборной России Альбертом Демченко. Об этом сообщил ТАСС Демченко, обладатель трех серебряных олимпийских медалей.

21 января 2016 года Перетягин получил тяжелую травму ноги во время тренировочного спуска на трассе в Кенигзее, где спустя неделю проходил чемпионат мира. Спортсмен долгое время лечился, однако к началу прошлого сезона сумел полностью восстановиться. 17 ноября 2016 года на тренировке в австрийском Иглсе российский спортсмен серьезно повредил кисть, и эта травма вынудила Перетягина пропустить весь прошедший сезон. На проходившем 27 апреля заседании президиума Федерации санного спорта России его участники приняли решение включить Перетягина в список тренеров сборной России на следующий сезон.

"В составе сборной на следующий сезон Перетягин отсутствует, - отметил Демченко. - Это связано с тем, что у него было две тяжелых травмы, и он много пропустил. Я с Александром провел переговоры, и мы пришли к общему решению, что ему стоит попробовать себя на тренерской стезе и перейти в тренерский штаб сборной России. Тем более, у этого человека есть спортивное образование".

Сам Перетягин, которому в феврале исполнилось 25 лет, пока отказывается давать какие-либо комментарии о своем возможном завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.