Шахматисты Непомнящий и Грищук примут участие в этапе Гран-при в Москве

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Александр Грищук выступят на втором этапе серии Гран-при в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
В турнире также примут участие Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды), Пентала Харикришна (Индия), Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь, Хоу Ифань (Китай), Майкл Адамс (Великобритания), Петр Свидлер, Эрнесто Инаркиев, Евгений Томашевский (Россия), Борис Гельфанд (Израиль), Франсиско Вальехо Понс (Испания), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия), Салем Салех (ОАЭ).
Второй этап серии Гран-при пройдет с 12 по 21 мая в здании Центрального телеграфа. Два лучших шахматиста по итогам серии попадут в число участников турнира претендентов 2018 года, победитель которого получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.