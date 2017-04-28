Саночники Южаков и Прохоров могут и в следующем сезоне готовиться на деньги МОК

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские саночники Владислав Южаков и Юрий Прохоров, выступающие в двухместных экипажах и не включенные в состав сборной России на следующий сезон, могут получить возможность и в следующем сезоне готовиться и выступать на соревнованиях за счет средств Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.
Южаков и Прохоров, не проходившие в состав сборной России перед началом прошлого сезона, осенью 2016 года после подачи соответствующей заявки Федерации санного спорта России были включены в программу "Олимпийская солидарность", которую финансирует МОК. Международный олимпийский комитет брал на себя расходы на подготовку и выступление этих спортсменов в соревнованиях.
"Я думаю, что Южаков и Прохоров и в следующем сезоне будут работать в программе Международного олимпийского комитета. Они не смогли пройти отбор в состав сборной команды, но имеют право претендовать на участие в Олимпийских играх, если будут показывать соответствующие результаты. В списке кандидатов в олимпийскую сборную эти саночники присутствуют", - заметил Демченко.
31-летний Южаков вместе с Владимиром Махнутиным перед Играми-2014 считались основным российским экипажем в санях- двойках, однако их проигрыш в личных соревнованиях в олимпийском Сочи товарищам по сборной Александру Денисьеву и Владиславу Антонову лишил возможности выступить в эстафете, где Россия в итоге заняла второе место. В прошлом сезоне Южаков и Прохоров готовились к сезону и выступали на соревнованиях за счет средств Международного олимпийского комитета.
На заключительном этапе Кубка мира прошедшего сезона в немецком Альтенберге Южаков с Прохоровым заняли девятое место, что стало лучшим результатом среди российских саночников на этом соревновании. На ЧМ-2017 они были седьмыми, совсем немного уступив Денисьеву и Антонову, показавшим шестой результат.
Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.