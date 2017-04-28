Петраков считает, что Безбородов предвзято отсудил матч "Томь" - "Анжи"

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Просмотр всех решений главного арбитра матча чемпионата России по футболу между "Анжи" и "Томью" Владислава Безбородова демонстрируют, что судья отработал матч предвзято. Об этом ТАСС заявил главный тренер томичей Валерий Петраков.

Матч 25-го тура чемпионата страны прошел в четверг в Каспийске и завершился со счетом 3:3. На голы томичей Александра Соболева (25-я минута), Никиты Гвинейского (70) и Даниила Большунова (90+3) махачкалинцы ответили тремя точными ударами Арсена Хубулова с 11-метровой отметки (29, 51 и 90+7). После встречи Петраков раскритиковал судейство.

"У меня вопросы остались и по первому, и по третьему пенальти, - заявил Петраков. - Человек первый на мяче, ну разве это пенальти? Вы понимаете, у нас отчего все зависит? У нас откуда справедливости-то взяться? Они всегда поставят так, как им нужно. Я даже говорить об этом больше не хочу, это уже становится смешно".

Собеседник ТАСС считает, что надо присмотреться к работе Безбородова в целом на протяжении матча, чтобы понять его необъективность. "Он весь матч гнал команду, он любое столкновение свистел не в нашу пользу, это просто необъективность. Есть правило ФИФА о том, что любой подкат сзади карается, и они сами об этом говорят, только они знают, в каких случаях это говорить - к кому можно применить, а к кому нельзя. Понятно, что за нас некому заступиться; был бы "Зенит", "Спартак" или "Краснодар", там бы вопросов не было, а здесь можно так - трактовать всё в одну сторону. Пенальти - такая вещь, по которой есть разные мнения, но когда смотришь все 90 минут, понимаешь, что человек просто судил предвзято, с хорошим пристрастием".

"Было или не было, опять же сядет экспертная комиссия (Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза - прим. ТАСС) и разберется, причем я не уверен, что они вынесут какой-то вердикт, ведь они там друг за друга горой, - продолжил Петраков. - Только если эта комиссия посмотрит матч в целом, то все увидит - почему в одну сторону он свистит игру в игрока и фол в нападении, а в другую нет? Это я просто взял один эпизод, а таких миллион. На последних минутах при счете 3:2 Сасин убегает в контратаку, на нем фолит защитник, а судья свистит в другую сторону, это разве объективно?".

"Понятно, что он (Безбородов) будет судить матч тура (ЦСКА - "Спартак" 30 апреля), но я считаю, что поступать так нельзя. Пацанам по 17, 18, 19 лет, стараются, играют, и нельзя с ними так поступать. Если ты взрослый человек, как можно ребят обижать?", - заключил тренер "Томи".

"Опасения есть всегда"

Ближайшими соперниками "Томи" станут "Зенит" (1 мая) и "Спартак" (6 мая). "Я уже не могу о чем-то говорить, опасения всегда есть, на каждой игре, не знаю, что будет, - признался Петраков. - В последнее время никогда не останавливался на судействе, хотя мы и проигрывали, и ошибки были, но это эпизоды. Сергей Карасев прекрасно с "Оренбургом" нас отсудил, хотя тоже были ошибки, но это ошибки, в которых нет предвзятости; но когда человек ошибается на протяжении 90 минут, это наводит на подозрения. С какого припека он добавляет пять минут, а потом еще минуту, он что, бог что ли на поле, объясните мне?"

"Да ладно там минуты, секунды, пенальти, но в целом я правильно сформулировал - когда человек судит 90 минут в одну сторону и трактует все в сторону хозяев и в атаке, и в обороне, на самом деле тяжело играть. Хоть чуть-чуть объективности должно быть. Ну если ты симпатизируешь хозяевам, ну, как обычно, ты отдай им десять процентов хозяйских, но не так, как судил Безбородов. Как бороться, как объяснить? Я ребятам объясняю одно, а потом выходит судья и получается другое".

"Томь" из-за проблем с финансированием вынуждена была расстаться с большей частью основного состава в зимний перерыв. Команда с 14 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.