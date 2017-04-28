Бутов: ВФЛА нуждается в программе по созданию в РФ условий для честной легкой атлетики

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) для возвращения в международную спортивную семью крайне важно разработать четкую программу действий по выводу этого вида спорта из кризиса и созданию в нем честной среды, свободной от допинга. Об этом сообщил член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), член президиума ВФЛА Михаил Бутов.

"Мировая легкая атлетика меняется, и происходит это достаточно быстро, - говорится в заявлении Бутова. - Конечно, в отличие от IAAF у нас не было времени на проведение таких быстрых изменений в ноябре 2015-го, к сожалению, по отношению к нам поступили излишне жестко. Но сейчас нам не нужно ждать, когда еще о чем-то спросит или потребует рабочая группа IAAF, нужно представить всем членам нашей федерации, тренерам, спортсменам рассчитанную и измеримую программу действий по созданию честной легкой атлетики. И ее жестко выполнять, а возвращение ВФЛА в члены IAAF станет в этом случае не целью, а результатом нашей деятельности, если действовать иначе, то даже вернувшись в IAAF, боюсь, нам нечего будет предъявить в смысле результатов легкоатлетическому миру и своим болельщикам".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда; поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Помимо Степановой, допуск получили 11 российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова. Для восстановления ВФЛА была создана специальная рабочая группа (инспекционная комиссия) IAAF, которую возглавляет Руне Андерсен.