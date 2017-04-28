Комиссия РФС оценит работу арбитров на матче "Зенит" - "Урал" после финала Кубка России

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) оценит работу арбитров на матчах 24 тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" и "Локомотив" - "Амкар" после финала Кубка страны. Об этом ТАСС сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.
"После финала Кубка России комиссия рассмотрит работу арбитров за три последних тура чемпионата", - сказал Калошин.
Матч "Зенит" - "Урал" состоялся в субботу 22 апреля на новой арене "Санкт-Петербург" и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. Встреча "Локомотив" - "Амкар" прошла в тот же день и завершилась со счетом 3:3. Недовольство главного тренера железнодорожников Юрия Семина вызвал, в частности, момент, приведший к назначению в ворота команды пенальти.
Финал Кубка России "Урал" - "Локомотив" пройдет 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт".