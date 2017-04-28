Демченко: ФССР продолжит в олимпийском сезоне сотрудничество с тренером Плайкнером

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бывший главный тренер сборной России по санному спорту итальянец Вальтер Плайкнер продолжит работу с командой в качестве тренера-консультанта и в следующем сезоне. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.
"Вальтер у нас работает с командой как тренер- консультант, но в силу возраста не может постоянно быть с командой и приезжает к нам только на некоторые этапы Кубка мира, - отметил Демченко. - У нас с ним постоянный контакт. Сотрудничество с ним будет продолжено и в следующем сезоне. Мы довольны совместной работой с этим специалистом, которое длится на протяжении длительного времени".
Плайкнер, победитель Олимпиады-1972 в спуске на двухместных санях, летом 2013 года подписал контракт с Федерацией санного спорта России (ФССР) и стал главным тренером национальной команды. В марте 2015 года Плайкнер в беседе с корреспондентом ТАСС объявил о своем уходе с поста главного тренера национальной команды по причине усталости. ФССР продолжила сотрудничество со специалистом, но уже в качестве консультанта.
В настоящее время Плайкнер входит в состав комиссии Международной федерации санного спорта. На эту комиссию возложен контроль за качеством льда на олимпийской трассе в южнокорейском Пхенчхане.
Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.