Каррера: "Спартак" должен сыграть в свой футбол в матче с ЦСКА

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что его команда должна показать свой футбол в матче с ЦСКА. Слова итальянца приводит портал TuttoJuve.

"Это будет тяжелый матч, надеюсь, он будет красивым и зрелищным, - сказал Каррера. - У нас есть несколько очков преимущества, которые позволяют нам спокойно дышать. Мы должны показать свой футбол, потому что невозможно только обороняться".

Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится 30 апреля. "Спартак" лидирует в чемпионате России с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя ЦСКА.