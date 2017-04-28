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Каррера: "Спартак" должен сыграть в свой футбол в матче с ЦСКА

Спорт
28 апреля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится 30 апреля

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что его команда должна показать свой футбол в матче с ЦСКА. Слова итальянца приводит портал TuttoJuve.

"Это будет тяжелый матч, надеюсь, он будет красивым и зрелищным, - сказал Каррера. - У нас есть несколько очков преимущества, которые позволяют нам спокойно дышать. Мы должны показать свой футбол, потому что невозможно только обороняться".

Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится 30 апреля. "Спартак" лидирует в чемпионате России с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя ЦСКА.

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Российский футбол Дерби "Спартак" - ЦСКА
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