Калужские власти рассчитывают, что сборная Германии будет готовиться к матчам ЧМ в регионе

КАЛУГА, 28 апреля. /ТАСС/. Калужские власти рассчитывают, что сборная Германии по футболу будет проводить тренировки перед матчами чемпионата мира по футболу 2018 года в регионе. Об этом рассказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Желающих тренироваться в Калуге много. Мы будем рады, если команда Германии будет проводить тренировки у нас в области. Им здесь будет удобно - у нас есть вся необходимая инфраструктура и с этой страной у нас давние теплые связи", - сказал Артамонов.

Он добавил, что в августе в Калужской области должно завершиться строительство двух тренировочных баз. Кроме того, по словам главы региона, в настоящее время ведется реконструкция калужского аэропорта для приема большего числа пассажиров.

Калуга вошла в список 32 российских регионов - участников ЧМ-2018, где будут проводить тренировки команды. Тренировочные площадки в районе Тульского шоссе и в районе деревни Кукареки возводятся в соответствии со стандартами: поля 60 на 90 метров, стадионы с трибунами для 500 зрителей. Базы будут готовы летом 2017 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.