Хорнер: "Ред Булл" сохраняет Квята в своей системе, потому что верит в его возможности

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СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Даниил Квят продолжает оставаться в системе "Ред Булл", потому что руководство гоночной программы верит в его возможности. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер.
Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". На следующий сезон он был переведен в команду "Ред Булл", однако после неудачного выступления на Гран-при России 2016 года россиянин был отправлен обратно в "Торо Россо", которая является младшей командой "Ред Булл".
"Квят прогрессирует, его уверенность растет, - отметил Хорнер. - В этом сезоне Даниил проводит хорошие гонки".
"Получит ли он второй шанс в "Ред Булл"? Единственная причина, по которой мы сохраняем его в программе, - потому что верим в его возможности, - продолжил Хорнер. - Иначе не было бы причины держать его. Команда "Ред Булл" определилась с пилотами на этот и следующий сезоны, но потом - все возможно, и шанс у Квята может появиться".
Говоря о проходящем в эти дни Гран-при России, Хорнер отметил паддок "Сочи Автодрома". "Мне нравится Сочи, нравится трасса, а паддок я считаю одним из лучших во всей "Формуле-1", - рассказал Хорнер.
Паддок - место на трассах "Формулы-1", где располагаются команды, официальные лица, журналисты и ВИП- гости.