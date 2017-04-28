КДК РФС оштрафовал тренера Семина на 30 тысяч рублей и условно отстранил на один матч

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать главного тренера столичного "Локомотива" Юрия Семина на 30 тысяч рублей за неоднократный выход за пределы технической зоны без разрешения судьи, а также условно дисквалифицировать на один матч. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом" состоялся в среду в Москве и завершился победой армейцев со счетом 4:0. В середине марта после одного из заседаний КДК РФС Семин был оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Кроме того, комитет предупредил тренера, что в случае повторения этого нарушения к нему будут применены санкции в соответствии с частью 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС.

"По матчу ЦСКА - "Локомотив": за использование пиротехники болельщиками хозяев ЦСКА оштрафован на 90 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики - на 80 тысяч рублей, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко наказан штрафом в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Главный тренер "Локомотива" Семин также выходил за пределы технической зоны, это далеко не первое нарушение в сезоне, за это специалист оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч условно. Также КДК принял решение назначить Семину испытательный срок до конца текущего сезона ", - сказал Григорьянц.

Согласно части 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС, в случае неоднократного выхода физического лица во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи КДК РФС вправе применить к нарушителю дисквалификацию сроком до трех матчей.

Заседание КДК РФС прошло в пятницу в Москве.