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КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 120 тысяч рублей по итогам матча с "Уралом"

Спорт
28 апреля, 12:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

По мачту "Анжи" - "Томь" (3:3) - игроки гостей получили шесть желтых карточек, поэтому за неподобающее поведение команды КДК принял решение оштрафовать "Томь" на 100 тысяч рублей

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать штрафом московский "Спартак" в размере 120 тысяч рублей по итогам домашнего матча 25-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом". Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Матч "Спартак" - "Урал" состоялся во вторник в Москве и завершился победой москвичей со счетом 1:0.

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"По матчу "Спартак" - "Урал": за использование болельщиками хозяев пиротехники столичный клуб оштрафован на 30 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики - на 90 тысяч рублей. В матче "Арсенал" - "Крылья Советов" (2:0) фанаты туляков скандировали ненормативную лексику, за что хозяева наказаны штрафом в размере 40 тысяч рублей, за вывешивание несогласованного баннера - на 25 тысяч рублей, а также за неправомерные действия 16 болельщиков, которые сидели на оградительном заборе - еще на 50 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

"По мачту "Анжи" - "Томь" (3:3) - игроки гостей получили шесть желтых карточек, поэтому за неподобающее поведение команды КДК принял решение оштрафовать "Томь" на 100 тысяч рублей", - добавил глава комитета.

После 25-го тура чемпионата России первое место занимает "Спартак", имея в активе 57 очков. На второй строчке идет ЦСКА с 50 баллами. Замыкает тройку санкт- петербургский "Зенит" с 49 очками.

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