В первый день Гран-при России "Сочи Автодром" и Олимпийский парк посетило 10 тыс. зрителей

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СОЧИ, 28 апреля. /ТАСС/. Порядка 10 тысяч человек посетило "Сочи Автодром" и Олимпийский парк в первый день проведения Гран-при России, этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Первый день Гран-при России посетило около 10 тысяч человек. Зрители прогулялись по питлейн, поучаствовали в автограф-сессии семи команд, пообщались с гонщиками", - говорится в сообщении.
В течение трех дней болельщики смогут посетить концерты с участием артистов отечественной и зарубежной эстрады, музей "Сочи Автодрома", собравший редкие спортивные и ретро- автомобили со всего мира, а также автомузей с коллекцией отечественных машин, серийно производившихся в 30-80 годах XX века. Кроме того, гостей ждут в деревне ремесленников, где пройдут мастер-классы по росписи игрушек, а желающие могут принять участие в традиционных русских играх.
Гонка Гран-при России состоится 30 апреля.