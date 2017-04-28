В первый день Гран-при России "Сочи Автодром" и Олимпийский парк посетило 10 тыс. зрителей

СОЧИ, 28 апреля. /ТАСС/. Порядка 10 тысяч человек посетило "Сочи Автодром" и Олимпийский парк в первый день проведения Гран-при России, этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Первый день Гран-при России посетило около 10 тысяч человек. Зрители прогулялись по питлейн, поучаствовали в автограф-сессии семи команд, пообщались с гонщиками", - говорится в сообщении.

В течение трех дней болельщики смогут посетить концерты с участием артистов отечественной и зарубежной эстрады, музей "Сочи Автодрома", собравший редкие спортивные и ретро- автомобили со всего мира, а также автомузей с коллекцией отечественных машин, серийно производившихся в 30-80 годах XX века. Кроме того, гостей ждут в деревне ремесленников, где пройдут мастер-классы по росписи игрушек, а желающие могут принять участие в традиционных русских играх.

Гонка Гран-при России состоится 30 апреля.