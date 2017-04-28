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Владимир Лисин - единственный претендент на пост главы Европейской стрелковой конфедерации

Спорт
28 апреля, 12:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Срок подачи заявок от национальных федераций, чьи представители намерены претендовать на выборные должности в Европейской стрелковой конфедерации, истек 21 апреля

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Владимир Лисин

Владимир Лисин

©  Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский бизнесмен Владимир Лисин, занимающий пост президента Европейской стрелковой конфедерации (ESC) с июля 2009 года, является единственным кандидатом на этот пост на выборах, которые пройдут в июле на Генеральной ассамблее этой организации в Баку. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь ESC Александр Ратнер.

Срок подачи заявок от национальных федераций, чьи представители намерены претендовать на выборные должности в Европейской стрелковой конфедерации, истек 21 апреля.

"На пост президента Европейской стрелковой конфедерации будет претендовать только действующий глава этой организации Владимир Лисин. Других заявок на этот пост к нам не поступало", - рассказал Ратнер.

Лисин занимает пост президента Европейской стрелковой конфедерации уже два срока - ранее он был переизбран в мае 2013 года на Генеральной ассамблее в Москве. Лисин также является главой Стрелкового союза России и вице-президентом Международной стрелковой спортивной федерации.

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