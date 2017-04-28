Владимир Лисин - единственный претендент на пост главы Европейской стрелковой конфедерации

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский бизнесмен Владимир Лисин, занимающий пост президента Европейской стрелковой конфедерации (ESC) с июля 2009 года, является единственным кандидатом на этот пост на выборах, которые пройдут в июле на Генеральной ассамблее этой организации в Баку. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь ESC Александр Ратнер.
Срок подачи заявок от национальных федераций, чьи представители намерены претендовать на выборные должности в Европейской стрелковой конфедерации, истек 21 апреля.
"На пост президента Европейской стрелковой конфедерации будет претендовать только действующий глава этой организации Владимир Лисин. Других заявок на этот пост к нам не поступало", - рассказал Ратнер.
Лисин занимает пост президента Европейской стрелковой конфедерации уже два срока - ранее он был переизбран в мае 2013 года на Генеральной ассамблее в Москве. Лисин также является главой Стрелкового союза России и вице-президентом Международной стрелковой спортивной федерации.