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ФВСР обещает вывести гонку "Пять колец Москвы" на более высокий уровень к 2018 году

Спорт
28 апреля, 12:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Гонка "Пять колец Москвы" - 2017 пройдет в столице с 5 по 9 мая

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная шоссейная велогонка "Пять колец Москвы" в 2018 году будет организована на более высоком уровне, чем в предыдущие годы. Об этом журналистам заявил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Гонка "Пять колец Москвы" - 2017 пройдет в столице с 5 по 9 мая. За пять дней соревнований участники преодолеют около 600 км. На гонку будет заявлено 120 спортсменов из России, Азербайджана, Нидерландов, Белоруссии, Польши, Казахстана.

"Пять колец Москвы" - тяжелая гонка, где нужно согласовывать проведение этапов на тех или иных дорогах. Я присутствовал на трех комиссиях, в итоге одобрили трассы, кроме этапа на Садовом кольце, что вызывает у меня сожаление. Только в феврале велогонка была одобрена как международное соревнование, поэтому в этом году мы соберем шесть-семь иностранных команд, надеемся, что пелотон будет привлекательным и насыщенным", - заявил Екимов.

"Эта гонка является визитной карточкой Москвы, это старейшая гонка столицы, уникальная раритетная вещь, - продолжил он. - Федерация понимает, что если не проведем в этом году, значимость ее упадет, ее будет все сложнее возобновлять. "Пять колец Москвы" - это эксклюзивный вариант, при правильной организации мероприятия она может быть прибыльным турниром, но в организацию должны быть вовлечены многие структуры - Министерство спорта, департамент физической культуры и спорта города Москвы, Министерство внутренних дел. Федерация должна получить задачу привлечения хороших иностранных гонщиков, тогда это соревнование станет привлекательным, над этим надо работать".

"На следующий год велогонку нужно вывести на совершенно другой уровень, этот вопрос мы будем прорабатывать заранее", - резюмировал он.

"Пять колец Москвы" - международная ежегодная шоссейная гонка, проходящая в Москве в начале мая. Считается преемницей велогонки по Садовому кольцу, впервые прошедшей в 1920 году.

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