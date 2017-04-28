Райкконен показал лучший результат в первой практике Гран-при России "Формулы-1"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Кими Райкконен показал лучший результат в ходе первой свободной практики Гран-при России.

Один из кругов финн преодолел за 1 минуту 36,074 секунды, второе место занял его соотечественник пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (+0,045), третье - партнер Боттаса по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,607). Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят стал 11-м (+2,422).

Другой россиянин Сергей Сироткин ("Рено") не смог завершить заезд из-за проблем у болида.

Гран-при России проходит в Сочи с 28 по 30 апреля.