Райкконен показал лучший результат в первой практике Гран-при России "Формулы-1"

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Кими Райкконен показал лучший результат в ходе первой свободной практики Гран-при России.
Один из кругов финн преодолел за 1 минуту 36,074 секунды, второе место занял его соотечественник пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (+0,045), третье - партнер Боттаса по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,607). Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят стал 11-м (+2,422).
Другой россиянин Сергей Сироткин ("Рено") не смог завершить заезд из-за проблем у болида.
Гран-при России проходит в Сочи с 28 по 30 апреля.