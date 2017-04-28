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Экклстоун назвал Гран-при России одним из своих любимых этапов в календаре "Формулы-1"

Спорт
28 апреля, 13:13 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Бывший глава "Формулы-1" заявил, что доволен своей новой работой, так как она дает ему больше свободы

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Берни Экклстоун (слева)

Берни Экклстоун (слева)

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гран-при России является одним из самых любимых этапов в календаре чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" для бывшего исполнительного директора "королевских гонок" Берни Экклстоуна. Об этом он рассказал журналистам.

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"Гран-при России - один из моих любимых этапов в календаре "Формулы-1". Я люблю Сочи, люблю людей вокруг. Все будет супер", - сказал Экклстоун.

В январе американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" был назначен Чейз Кэри, Экклстоун стал почетным президентом.

"Дело в том, что я никуда не ушел из "Формулы", а наоборот, стал даже выше в компании, - сказал Экклстоун. - Я перестал делать ежедневную работу, как раньше. Сейчас ей занимается исполнительный директор Чейз Кэри. Я доволен своей новой ролью - она дает мне больше свободы, больше возможности заниматься делами помимо "Формулы".

Гран-при России проходит в Сочи с 28 по 30 апреля.

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