Более 30% жителей Свердловской области сдали нормы комплекса ГТО

Волонтеры открыли в центре Волгограда инсталляцию, посвященную чемпионату мира 2018 годаСпорт 28 апреля, 13:31
Фильм "Неуловимые мстители". ДосьеБиографии и справки 28 апреля, 13:28
Метро Москвы извинилось перед пассажирами за ошибочное оповещение о воздушной тревогеМосква 28 апреля, 13:22
Экклстоун назвал Гран-при России одним из своих любимых этапов в календаре "Формулы-1"Спорт 28 апреля, 13:13
Лоукостер "Победа" в середине октября начнет полеты в Баден-БаденЭкономика и бизнес 28 апреля, 13:13
Правительство одобрило законопроект о курортном сбореОбщество 28 апреля, 13:10
Госдеп планирует сократить количество сотрудников по всему миру почти на 10%Международная панорама 28 апреля, 13:07
Слияние Maersk и Hamburg Sued одобрено советами обеих компанийТранспорт 28 апреля, 13:07
"Умные" каски вместо молока за вредность: как россиян защищают от опасных условий трудаОбщество 28 апреля, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Более 30% жителей Свердловской области выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), сообщает департамент информационной политики губернатора региона.
"Доля жителей Свердловской области, выполнивших нормативы, в настоящий момент составляет 31 процент. В настоящий момент на территории Свердловской области функционируют 79 организаций, наделенных полномочиями центра тестирования, определено 248 мест тестирования, соответствующих требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО", - говорится в сообщении.
По словам министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонида Рапопорта, Свердловская область находится в лидерах по темпам внедрения комплекса ГТО. "Нормы комплекса ГТО в настоящий момент сдают почти все учащиеся образовательных учреждений области", - цитирует министра департамент информационной политики.
Тем не менее, как ранее сообщал ТАСС, комплекс ГТО не будет введен отдельным уроком в программу российских общеобразовательных школ.
Решение о возрождении распространенной во времена СССР практики сдачи норм ГТО было принято в 2014 году. В октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.