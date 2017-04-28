Более 30% жителей Свердловской области сдали нормы комплекса ГТО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Более 30% жителей Свердловской области выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Доля жителей Свердловской области, выполнивших нормативы, в настоящий момент составляет 31 процент. В настоящий момент на территории Свердловской области функционируют 79 организаций, наделенных полномочиями центра тестирования, определено 248 мест тестирования, соответствующих требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО", - говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонида Рапопорта, Свердловская область находится в лидерах по темпам внедрения комплекса ГТО. "Нормы комплекса ГТО в настоящий момент сдают почти все учащиеся образовательных учреждений области", - цитирует министра департамент информационной политики.

Тем не менее, как ранее сообщал ТАСС, комплекс ГТО не будет введен отдельным уроком в программу российских общеобразовательных школ.

Решение о возрождении распространенной во времена СССР практики сдачи норм ГТО было принято в 2014 году. В октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.