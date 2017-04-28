Чиновник ФИФА Лай отстранен на 90 дней после признания в коррупции

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил члена комитета организации по аудиту, главу Футбольной ассоциации Гуама Ричарда Лая после его признания в суде по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Чиновник обвинялся в получении взяток от футбольных функционеров. В 2011 году, согласно данным следствия, он получил 100 тысяч долларов от неназванного чиновника Азиатской конфедерации футбола (АФК), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу. Кроме того, в период с 2009 по 2014 год он получил около 850 тысяч долларов от различных футбольных чиновников в азиатском регионе за помощь в продвижении их интересов.

В пятницу стало известно, что Лай признал себя виновным по всем указанным обвинениям. Кроме того, функционер, который является гражданином США, признался в сокрытии иностранных банковских счетов и согласился выплатить более 1 миллиона долларов в виде штрафов.

Отмечается, что отстранение может быть продлено еще на 45 дней.