Волонтеры открыли в центре Волгограда инсталляцию, посвященную чемпионату мира 2018 года

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ВОЛГОГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Волгоградские волонтеры открыли на верхней террасе Центральной набережной города на Волге инсталляцию, посвященную чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
"Право открыть композицию из двухметровых букв "Волгоград" было предоставлено волонтерам, которые в июне будут представлять Волгоград на всех четырех аренах Кубка конфедераций в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Символично, что инсталляция открыта именно сегодня, за 50 дней до старта Кубка конфедераций",- сказала представитель комитета.
Председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Слесаренко отметила, что всего для участия в "Турнире чемпионов" отобрано 38 волгоградских волонтеров - 18 человек из волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе ВолГУ, и 20 добровольцев Регионального волонтерского центра, реализующего программу "Городские волонтеры".
"Кандидаты прошли все ступени отбора, чтобы стать волонтерами Кубка конфедераций - 2017. Самыми востребованными функциями для участия в турнире стали: сервисы для зрителей, протокол, билетная программа, транспорт и питание. А всего по двум направлениям программы к лету 2018 года предстоит подготовить более 3 тыс добровольцев", - уточнила Слесаренко.
Осенью прошлого года на верхней террасе Центральной набережной Волгограда была установлена инсталляция RUSSIA 2018. Открытая в пятницу инсталляция расположена правее уже установленной. Место для установки обоих инсталляций выбрано таким образом, чтобы при фотографировании на их фоне в кадр попадала Волга.
В субботу, 29 апреля, возле фонтана "Искусство" на Центральной набережной Волгограда будут установлены специальные часы обратного отсчета BUD Alcohol Free от официального спонсора Международной федерации футбола (ФИФА).
В мероприятии примут участие представители областной и городской властей, компании-спонсора, спортивная общественность, а также посол Волгограда как города- организатора ЧМ-2018 Александр Никитин.
В течение дня волгоградцы и гости города смогут принять участие в викторинах и конкурсах, поиграть в различные футбольные аттракционы в специальном шатре, установленном на верхней террасе набережной. Самые активные получат памятные подарки от организаторов.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Волгоград примет четыре матча группового этапа.