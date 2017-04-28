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ISU в мае проверит готовность Москвы к чемпионату Европы по фигурному катанию

Спорт
28 апреля, 13:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Чемпионат Европы пройдет с 15 по 21 января 2018 года

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Инспекционная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) в середине мая приедет в Москву в рамках подготовки города к проведению чемпионата Европы по фигурному катанию 2018 года. Об этом журналистам заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

"В январе следующего года в Москве пройдет чемпионат Европы. В рамках подготовки к этому чемпионату в середине мая пройдет официальный инспекционный визит ISU к которому мы сейчас готовимся", - заявил Горшков.

Чемпионат Европы пройдет с 15 по 21 января 2018 года.

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