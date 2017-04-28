Медведева: у российских фигуристов есть все условия, чтобы побеждать на крупных турнирах

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) создала все условия для спортсменов национальной сборной, чтобы они показывали максимальные результаты. Такое мнение журналистам высказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

"Хочу сказать большое спасибо федерации за возможность тренироваться, у нас есть все условия и возможности, чтобы идти вперед. Что касается меня, то я настолько погружаюсь в себя перед выходом на лед, что не замечаю ничего. Я чувствую поддержку команды, тренеров, федерации, для меня важно чувствовать, что есть опора, хоть у нас и индивидуальный вид спорта. В процессе подготовки принимают участие многие люди - сервисмены, массажисты, за что я им очень благодарна", - заявила Медведева.

На чемпионате мира - 2017 в Финляндии Медведева заняла первое место, установив рекорд по сумме баллов (233,41). В апреле на мировом первенстве среди команд Медведева стала серебряным призером в составе сборной России и побила собственный рекорд, набрав 241,31 балла.