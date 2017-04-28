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Медведева: у российских фигуристов есть все условия, чтобы побеждать на крупных турнирах

Спорт
28 апреля, 13:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На чемпионате мира - 2017 в Финляндии Медведева заняла первое место, установив рекорд по сумме баллов

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© AP Photo/Francois Mori

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) создала все условия для спортсменов национальной сборной, чтобы они показывали максимальные результаты. Такое мнение журналистам высказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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"Хочу сказать большое спасибо федерации за возможность тренироваться, у нас есть все условия и возможности, чтобы идти вперед. Что касается меня, то я настолько погружаюсь в себя перед выходом на лед, что не замечаю ничего. Я чувствую поддержку команды, тренеров, федерации, для меня важно чувствовать, что есть опора, хоть у нас и индивидуальный вид спорта. В процессе подготовки принимают участие многие люди - сервисмены, массажисты, за что я им очень благодарна", - заявила Медведева.

На чемпионате мира - 2017 в Финляндии Медведева заняла первое место, установив рекорд по сумме баллов (233,41). В апреле на мировом первенстве среди команд Медведева стала серебряным призером в составе сборной России и побила собственный рекорд, набрав 241,31 балла.

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