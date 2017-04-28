Медведев: необходимо качественно подготовиться к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает крайне важной задачей своевременную и качественную подготовку всей необходимой инфраструктуры к предстоящим Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу в РФ. Председатель правительства отметил, что новые объекты пригодятся не только для международных соревнований, но и станут хорошей инвестицией в развитие страны.

"Это очень важно, потому что Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут, а это все (аэропорты, стадионы и т.п.) останется и будет служить людям, удобнее будет добираться до городов, где новые аэропорты, новые терминалы построены, новые дороги", - сказал глава кабинета министров на встрече с вице-премьером Виталием Мутко. По словам Медведева, "это инвестиции не только в проведение крупных спортивных мероприятий, но и просто в развитие нашей страны".

Премьер сообщил, что в последнее время подписал "набор нормативных актов, которые прошли по линии правительства, посвященных обеспечению проведения чемпиона мира и Кубка конфедераций". "Принимаются также документы президентского уровня", - подчеркнул он. Председатель правительства поинтересовался у Мутко, сформирована ли таким образом все необходимая нормативная база, для обеспечения должной организации соревнований и необходимый уровень безопасности.

По словам Мутко, "в целом правовая база создана". Среди принятых документов он в первую очередь назвал Федеральный закон, который позволяет защитить права ФИФА на бренды, закрепляет упрощенную процедуру ввоза и вывоза товаров. Вице-премьер уточнил, что также создана нормативная база для безвизового въезда на территорию России и для введения электронных паспортов болельщика. Мутко уточнил, что еще потребуются указы главы государства по организации безопасности в городах, где будут проводиться матчи, а также ведомственные документы. "Министерство транспорта еще примет документ по ограничению полетов, связанный с созданием специальных зон безопасности, будет специальный документ, связанный с организацией бесплатного проезда между городами", - сказал он.

На вопрос Медведева, все ли в порядке с финансированием программы подготовки, Мутко ответил утвердительно. "С финансированием мы стараемся, то решение, которое было принято правительством по программе подготовки от 2013 года, мы в рамках этих денег стараемся работать", - заверил он. Вице-премьер напомнил, что в данную программу включено около 600 мероприятий и инфраструктурных решений. Среди транспортных проектов он назвал 13 аэропортов, уже введенные пять новых аэровокзальных комплексов. По его словам, работы по транспортной логистике завершаются в Саранске, Волгограде, Калининграде и в московском транспортном узле. "Здесь тоже будет большая работа: и в Шереметьево новый терминал, и в Домодедово взлетная полоса новая, и дорога вокруг Шереметьево", - привел примеры работ Мутко.

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