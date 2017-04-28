Хоккеист "Локомотива" Рафиков продлил контракт с клубом на два года

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Рушан Рафиков продлил контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" до окончания сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.

Нынешний контракт Рафикова истекал 30 апреля. В прошедшем сезоне он сыграл за ярославцев 71 матч и набрал 16 очков (1 шайба + 15 передач). В составе "Локомотива" Рафиков стал полуфиналистом Кубка Гагарина. Также он провел три матча в составе сборной России в Евротуре, забросив одну шайбу.