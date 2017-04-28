Горшков: российские фигуристы могут перед Олимпиадой провести сбор в японской Ниигате

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по фигурному катанию может провести сбор в японской Ниигате перед Олимпиадой 2018 года, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках в России (ФФККР) Александр Горшков.

Олимпийские соревнования фигуристов пройдут с 9 по 25 февраля.

"У нас есть много вариантов, рассматриваем возможность ступенчатого заезда в место, которое по часовому поясу сходно с Пхенчханом, - сказал Горшков. - Возможно, это будет японский город Ниигата".