Фигуристка Медведева может сделать программу на музыку корейского мультфильма

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева может сделать программу по мотивам музыки из корейского мультфильма. Об этом журналистам рассказала тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

Двукратная чемпионка мира на показательных выступлениях командного чемпионата мира в Японии в середине апреля вышла на лед в костюме героини японского аниме Сейлор Мун.

"Если Женя найдет интересную музыку из корейского мультфильма, мы посмотрим и обсудим, используем ли мы ее или нет", - сказала Тутберидзе.

Соревнования фигуристов в рамках Олимпиады пройдут с 9 по 25 февраля.