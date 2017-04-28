Хоккеист ЦСКА Науменков прибыл в расположение сборной России по хоккею

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков прибыл в расположение сборной России для выступления в матчах заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных играх. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Науменков заменил травмированного Андрея Зубарева из санкт-петербургского СКА, который покинул расположение национальной команды перед встречей с командой Швеции, состоявшейся в четверг в Стокгольме (3:4 ОТ).

Остальные матчи заключительного Чешских хоккейных игр пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля. В субботу подопечные Олега Знарка сыграют с финнами, в воскресенье - с чехами.