Хоккеист ЦСКА Науменков прибыл в расположение сборной России по хоккею

Гонщик Сироткин расстроен поломкой машины в практике Гран-при РоссииСпорт 28 апреля, 15:03
Писатель Веллер обещает публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"Общество 28 апреля, 14:57
Билетный центр Кубка конфедераций начал работу в КазаниСпорт 28 апреля, 14:57
ВФЛА дисквалифицировала легкоатлетку Шармину на четыре года за допингСпорт 28 апреля, 14:51
Уральские врачи получили самое точное в России оборудование для диагностики рака простатыНовости Урала 28 апреля, 14:48
В ГД внесен законопроект о повышении до 21 года возраста для покупки крепкого алкоголяОбщество 28 апреля, 14:45
Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении выступили за выполнение договоренностей по КарабахуПолитика 28 апреля, 14:43
Что важно знать о космодроме ВосточныйКосмос 28 апреля, 14:38
Грузооборот АО "Морской порт Санкт-Петербург" в I квартале вырос на 4,6%, до 1,8 млн тоннТранспорт 28 апреля, 14:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков прибыл в расположение сборной России для выступления в матчах заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных играх. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
Науменков заменил травмированного Андрея Зубарева из санкт-петербургского СКА, который покинул расположение национальной команды перед встречей с командой Швеции, состоявшейся в четверг в Стокгольме (3:4 ОТ).
Остальные матчи заключительного Чешских хоккейных игр пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля. В субботу подопечные Олега Знарка сыграют с финнами, в воскресенье - с чехами.