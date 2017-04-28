Фигуристка Медведева заявила, что была бы рада выступить в паре с Ханю в одном из шоу

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева была бы рада выступить в паре с японцем Юдзуру Ханю в одном из ледовых шоу. Об этом россиянка рассказала журналистам.
Оба спортсмена завоевали золото в одиночном катании на чемпионате мира, который проходил в марте в Хельсинки.
"Меня вдохновляет катание Юдзуру Ханю. Если организаторы шоу будут готовы, чтобы мы с ним откатали в паре, я буду только рада", - сказала она.
Спортсменка отметила, что позитивно относится к конкуренции в своей группе с 14-летней Алиной Загитовой, ставшей в 2017 году чемпионкой мира среди юниоров. "Я всегда за конкуренцию. У меня появляется стимул изучать новые элементы, есть мотивация идти вперед", - отметила она.