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Билетный центр Кубка конфедераций начал работу в Казани

Спорт
28 апреля, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Центр находится по адресу: Кремлевская набережная, 5

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Центр по продаже билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года по футболу открылся в Казани в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Центр находится по адресу: Кремлевская набережная, 5. Главный билетный центр Кубка конфедераций открылся в Москве 19 апреля.

Билеты в порядке живой очереди вплоть до дня финала Кубка конфедераций будут распространяться в четырех специальных центрах в Москве (Житная улица, 4), Санкт- Петербурге (проспект Добролюбова, 20, строение 1А), Казани и Сочи (в Олимпийском парке).

Матчи турнира пройдут в четырех городах с 17 июня по 2 июля.

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