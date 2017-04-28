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Футбольный комментатор Илья Казаков стал послом Саранска на ЧМ-2018

Спорт
28 апреля, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Казаков стал шестым послом Саранска на чемпионате мира

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Илья Казаков

Илья Казаков

© Константин Рыбин/rfs.ru

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Известный футбольный комментатор Илья Казаков стал послом Саранска на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Казаков стал шестым послом Саранска на чемпионате мира. Ранее роль посла города приняли четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, радиоведущая Татьяна Гордеева, заслуженный артист Мордовии Станислав Дужников, народный артист России Игорь Бутман и полузащитник сборной России по футболу Кирилл Панченко.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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