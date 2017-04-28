Медведев обсудил с Мутко матч "Зенит" - "Урал" и российский футбол в целом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили состоявшийся на минувшей неделе матч "Зенит" - "Урал", вызвавший резонанс среди футбольных экспертов и болельщиков. Кроме того, председатель правительства и его заместитель в целом затронули состояние российской премьер-лиги.

Матч 24-го тура чемпионата России между клубами "Зенит" и "Урал" прошел 22 апреля на новом стадионе "Санкт- Петербург". Во втором тайме с поля были удалены по очереди три игрока уральской команды. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Зенита".

"У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют", - сказал председатель правительства на встрече с Мутко, говоря о матче "Зенит" - "Урал". "Сколько вообще можно удалить игроков?" - поинтересовался премьер у президента Российского футбольного союза. Мутко рассказал, что нельзя удалить с поля больше четырех игроков одной команды. "Если семь человек (из 11 игроков команды - прим. ТАСС) на поле, то игра дальше невозможна, ее нужно останавливать", - пояснил он.

"Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала", - поделился впечатлениями от матча глава кабинета министров.

"Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит - волнение или накал матча или открытие нового стадиона (игра проходила на новой арене - прим. ТАСС)..." - признался вице- премьер. "Рука все время тянулась к красной карточке?" - с улыбкой переспросил глава правительства. "Судья допустил первое ошибочное решение, а потом..." - стал объяснять Мутко. "...Потом уже машинально доставал (красные карточки)" - продолжил за него Медведев.

"Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола - и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского", - переходя на серьезный тон подчеркнул председатель правительства. Он напомнил, как ранее на этой неделе на совещании президента с членами правительства министр культуры Владимир Мединский рассказывал о ставшем популярным у россиян досуге, когда на спортивные соревнования, в частности на хоккей, ходят целыми семьями. "Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол", - уверен он.

"Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось", - признался Мутко. "Наша задача - изменить эту ситуацию", - подчеркнул вице-премьер. По его словам, обновленная российская сборная сейчас "набирает опыт". "Мы, конечно, все равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже!" - пожелал Медведев.