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В регламенте КХЛ будет пункт о возможности изменения размеров площадок

Спорт
28 апреля, 15:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что вопрос об изменении площадок с классических размеров (60х30 м) на финские (60х28) детально прорабатывает Федерация хоккея России

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Александр Медведев

Александр Медведев

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подготовит пункт в регламенте о том, чтобы клубы лиги имели возможность изменить размеры своих ледовых площадок в сторону их уменьшения. Об этом ТАСС сообщил первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев.

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Чернышенко: ФХР детально прорабатывает вопрос уменьшения размера площадок

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что вопрос об изменении площадок с классических размеров (60х30 м) на "финские" (60х28) детально прорабатывает Федерация хоккея России (ФХР). В настоящее время три клуба лиги - "Адмирал", "Лада" и "Медвешчак" - имеют площадки североамериканских размеров (60х26). В декабре вице-президент СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб планирует со следующего сезона играть домашние матчи на площадке финского размера.

"Возможность сузить площадку в Ледовом дворце до финского размера есть. Поскольку КХЛ и ФХР поддерживают это решение, мы будем готовить правило для тех, кто хочет и может это сделать, - сказал Медведев. - Должны быть изменения в регламенте, которые нуждаются в поддержке. Все клубы перевести на такие размеры не удастся, тем более за короткий срок, но там, где возможности для этого есть, это реально".

Ближайшее заседание совета директоров, на котором может быть обсуждена такая возможность, пройдет после чемпионата мира 5-21 мая.

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