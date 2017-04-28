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Тренер "Анжи" Григорян не явился на послематчевое интервью из-за вывиха руки

Спорт
28 апреля, 15:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Встреча "Анжи" - "Томь" состоялась в Махачкале в четверг и закончилась ничьей со счетом 3:3

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Александр Григорян

Александр Григорян

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный тренер махачкалинского "Анжи" Александр Григорян не явился на обязательное послематчевое интервью после игры с томской "Томью" из-за вывиха руки. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор махачкалинцев Эльдар Исаев.

Встреча "Анжи" - "Томь" состоялась в Махачкале в четверг и закончилась ничьей со счетом 3:3. На послематчевое флеш-интервью вместо Григоряна пришел старший тренер команды Дмитрий Безняк.

"После матча Григорян неудачно прищемил руку дверью, из- за чего случился вывих. У нас очень сильные ветра в Махачкале, сквозняком закрыло дверь, и получилась такая нелепая ситуация. После встречи мы отвезли тренера в больницу, но нечего страшного рентген не показал. Сейчас специалист уже вернулся к работе", - сказал Исаев.

Согласно части 1 статьи 106 Дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС) неучастие игрока или официального лица клуба в обязательной пресс-конференции или интервью после матча чемпионата России может облагаться штрафом в размере 50 тысяч рублей.

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