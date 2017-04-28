Фигуристка Радионова перешла к бывшему тренеру Сотниковой

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Фигуристка Елена Радионова написала официальное заявление о переходе к новому тренеру Елене Буяновой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

До перехода к Буяновой Радионова работала с Инной Гончаренко. Буянова тренировала Аделину Сотникову во время Олимпийских игр в Сочи, которые спортсменка выиграла.

"Спортсменка написала официальное заявление о переходе к новому тренеру в Федерацию фигурного катания России на коньках, предварительно уладив все вопросы с прежним тренером Инной Гончаренко и новым Еленой Буяновой", - говорится в сообщении.

18-летняя Радионова является бронзовым призером чемпионата мира, а также двукратным серебряным призером чемпионата Европы.