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Фигуристка Радионова перешла к бывшему тренеру Сотниковой

Спорт
28 апреля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

До перехода к Елене Буяновой фигуристка работала с Инной Гончаренко

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Елена Радионова

Елена Радионова

© EPA/HOW HWEE YOUNG

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Фигуристка Елена Радионова написала официальное заявление о переходе к новому тренеру Елене Буяновой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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До перехода к Буяновой Радионова работала с Инной Гончаренко. Буянова тренировала Аделину Сотникову во время Олимпийских игр в Сочи, которые спортсменка выиграла.

"Спортсменка написала официальное заявление о переходе к новому тренеру в Федерацию фигурного катания России на коньках, предварительно уладив все вопросы с прежним тренером Инной Гончаренко и новым Еленой Буяновой", - говорится в сообщении.

18-летняя Радионова является бронзовым призером чемпионата мира, а также двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

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