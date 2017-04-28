Гвардиола назван L’Equipe лучшим футбольным тренером современности, Луческу - 35-й

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола занял первое место в рейтинге 50 лучших тренеров современности по версии французского издания L’Equipe, возглавляющий российский "Зенит" Мирча Луческу стал 35-м. Итоги голосования 33 журналистов газеты опубликованы на сайте издания.

Второе место в рейтинге занял главный тренер английского "Челси" итальянец Антонио Конте, третье - аргентинец Диего Симеоне из испанского "Атлетико". В первую десятку также вошли итальянец Карло Анчелотти ("Бавария", Германия), португалец Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия), итальянец Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия), немец Йоахим Лев (сборная Германии), француз Зинедин Зидан ("Реал", Испания), португалец Леонарду Жардим ("Монако", Франция) и немец Юрген Клопп ("Ливерпуль", Англия).

Испанец Гвардиола в период с 2008 по 2012 год завоевал 14 трофеев с испанской "Барселоной". Луческу возглавил "Зенит" летом прошлого года. До этого в период с 2004 по 2016 год румын выиграл 22 трофея с донецким "Шахтером".