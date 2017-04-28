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Советник "Ред Булл" Марко не видит причин, по которым Квят может покинуть "Торо Россо"

Спорт
28 апреля, 16:08 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Решение о том, останется ли россиянин в команде, будет приниматься в начале лета

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Даниил Квят

Даниил Квят

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Советник "Ред Булл" Хельмут Марко хорошо оценивает выступление Даниила Квята и не видит причин, по которым российский пилот может покинуть команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" в конце нынешнего сезона. Об этом он рассказал ТАСС.

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"Решение о том, останется ли он в "Торо Россо", мы примем в начале лета, - сказал Марко. - Но он хорошо выступает и делает все от себя зависящее. Я не вижу причин, по которым он может покинуть команду".

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". На следующий сезон он был переведен в команду "Ред Булл", однако после неудачного выступления на Гран-при России 2016 года россиянин был отправлен обратно в "Торо Россо", которая является младшей командой "Ред Булл".

"Домашнее Гран-при оказывает дополнительное давление на пилотов, и в прошлом году Квят с ним не справился, - отметил Марко. - И сейчас мы видим, что его замена пошла на пользу и команде, и ему. Он снова обрел уверенность".

"В ближайшее время у Квята не появится шанса вернуться в "Ред Булл", потому что у нас два пилота, контракты которых истекают после 2018 года", - подытожил Марко.

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