Инфантино: ФИФА продолжит помогать США и другим странам в расследовании дел о коррупции

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжит осуществлять помощь властям США и других стран в расследовании дел о коррупции в организации. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, слова которого приводит пресс-служба организации.

В пятницу комитет по этике ФИФА временно отстранил члена комитета организации по аудиту, главу Футбольной ассоциации Гуама Ричарда Лая после его признания в суде по делу о коррупции.

"Я хотел бы поблагодарить американские власти за их постоянные усилия по искоренению коррупции в футболе, что также является приоритетом нового руководство ФИФА. - сказал Инфантино. - С марта 2016 года новое руководство ФИФА полностью поддерживало расследование властей США и будет продолжать это делать. Я рад еще раз подтвердить, что ФИФА предоставит любую помощь, необходимую США и другим странам, поскольку организация продолжает прикладывать усилия по обеспечению того, чтобы футбол основывался на честном управлении, прозрачности и подотчетности".

О внутренней проверке в ФИФА было объявлено в июне 2015 года после начала расследования прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США, которые представили данные о многочисленных случаях коррупции в ФИФА. В конце марта организация объявила о завершении расследования, которое проводили юристы из американской компании Quinn Emanuel, а также швейцарские специалисты из фирмы NKF. В ходе внутреннего расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено порядка 2,5 млн документов и опрошены многочисленные свидетели.