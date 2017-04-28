Инфантино: ФИФА продолжит помогать США и другим странам в расследовании дел о коррупции

Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 28 апреля, 16:37
Рабочая группа МПК представит новый доклад по России на майском исполкоме организацииСпорт 28 апреля, 16:35
Сборы слушателей военных кафедр гражданских вузов будут проходить по единой схемеАрмия и ОПК 28 апреля, 16:32
"ВКонтакте" ввела подписку на прослушивание музыки без рекламыЭкономика и бизнес 28 апреля, 16:15
Инфантино: ФИФА продолжит помогать США и другим странам в расследовании дел о коррупцииСпорт 28 апреля, 16:11
Ориентир на внешние рынки: как гендиректор "Русской механики" организовывает экспортЭкономика и бизнес 28 апреля, 16:11
Советник "Ред Булл" Марко не видит причин, по которым Квят может покинуть "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 16:08
Гвардиола назван L’Equipe лучшим футбольным тренером современности, Луческу - 35-йСпорт 28 апреля, 16:03
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска ЯценюкаПроисшествия 28 апреля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжит осуществлять помощь властям США и других стран в расследовании дел о коррупции в организации. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, слова которого приводит пресс-служба организации.
В пятницу комитет по этике ФИФА временно отстранил члена комитета организации по аудиту, главу Футбольной ассоциации Гуама Ричарда Лая после его признания в суде по делу о коррупции.
"Я хотел бы поблагодарить американские власти за их постоянные усилия по искоренению коррупции в футболе, что также является приоритетом нового руководство ФИФА. - сказал Инфантино. - С марта 2016 года новое руководство ФИФА полностью поддерживало расследование властей США и будет продолжать это делать. Я рад еще раз подтвердить, что ФИФА предоставит любую помощь, необходимую США и другим странам, поскольку организация продолжает прикладывать усилия по обеспечению того, чтобы футбол основывался на честном управлении, прозрачности и подотчетности".
О внутренней проверке в ФИФА было объявлено в июне 2015 года после начала расследования прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США, которые представили данные о многочисленных случаях коррупции в ФИФА. В конце марта организация объявила о завершении расследования, которое проводили юристы из американской компании Quinn Emanuel, а также швейцарские специалисты из фирмы NKF. В ходе внутреннего расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено порядка 2,5 млн документов и опрошены многочисленные свидетели.