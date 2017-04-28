Бабаев: трансферная активность ЦСКА летом зависит от места по итогам чемпионата России

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Трансферная политика московского футбольного клуба ЦСКА летом зависит от того, какое место он займет по итогам текущего чемпионата страны. Об этом заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев, чьи слова передает пресс-служба клуба.

"Трансферная активность в летнее межсезонье зависит от ряда факторов, - сказал Бабаев. - Какое место займет ЦСКА по итогам текущего чемпионата, кто покинет команду, и так далее. Сейчас это уравнение со многими неизвестными".

Бабаев отметил важность выхода команды в Лигу чемпионов. "Очень бы хотелось решить задачу попадания в Лигу чемпионов, - заявил генеральный директор армейцев. - Впереди непростая борьба, но нам не привыкать к сложным испытаниям. В будущем, понятное дело, надеемся и на успешное выступление на международной арене. Верю, что на этот раз мы как минимум выйдем в весеннюю часть еврокубков".

ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Спартака" на семь очков. В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2016/17 ЦСКА занял четвертое место в группе Е и не вышел в плей-офф.