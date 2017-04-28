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Рабочая группа МПК представит новый доклад по России на майском исполкоме организации

Спорт
28 апреля, 16:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Рабочая группа, специально созданная Международным паралимпийским комитетом, уполномочена следить за выполнением критериев

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Российские паралимпийцы

Российские паралимпийцы

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) представит новые данные о сотрудничестве с Паралимпийским комитетом России (ПКР), который временно лишен членства в МПК, на майском исполкоме в Барселоне. Об этом сообщил ТАСС директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.

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7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В конце ноября МПК выдвинул ряд требований в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самой МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.

"Рабочая группа предоставит членам исполкома МПК новую информацию о приостановке членства Паралимпийского комитета России в этой международной организации", - отметил Спенс.

Рабочая группа, специально созданная Международным паралимпийским комитетом, уполномочена следить за выполнением критериев. Для этого члены группы будут постоянно взаимодействовать с ПКР, устанавливать подходящие механизмы, которые помогут отследить прогресс, а также докладывать руководству МПК о проделанной российской стороной работе. Председатель рабочей группы будет докладывать об исполнении критериев на встречах Управляющего совета МПК, а также исполнительному директору МПК Хавьеру Гонсалесу в период между заседаниями.

Заседание исполкома МПК состоится в Барселоне в период с 18 по 22 мая.

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