Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при России

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучший результат в ходе второй свободной практики Гран-при России.

Феттель прошел свой лучший круг за 1 минуту 34,120 секунды. Второй результат показал его партнер по команде финн Кими Райкконен (+0,263), третий - пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас (+0,670). Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 17-й результат (+3,180).

В субботу пройдет третья свободная практика и квалификация. Гонка Гран-при России состоится в воскресенье.