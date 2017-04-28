Новые владельцы "Формулы-1" рассчитывают на интересную гонку Гран-при России

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СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Чейз Кэри и коммерческий директор "королевских гонок" Шон Братчес рассчитывают увидеть интересную гонку на Гран-при России. Об этом они рассказали ТАСС.
В январе американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "Формулы-1" был назначен Чейз Кэри, коммерческим директором стал Шон Братчес, а спортивным директором - Росс Браун. Бывший глава "королевских гонок" Берни Экклстоун получил пост почетного президента.
"В Сочи прекрасная погода. Снежные вершины гор на фоне трассы - это выглядит впечатляюще", - сказал Кэри.
"Нам не так важно, кто победит. Главное, чтобы гонка получилась зрелищной и захватывающей", - добавил Братчес.
Гран-при России проходит в Сочи с 28 по 30 апреля.