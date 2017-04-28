Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новые владельцы "Формулы-1" рассчитывают на интересную гонку Гран-при России

Спорт
28 апреля, 16:49 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам функционеров Чейза Кэри и Шона Братчеса, им не так важно кто победит, лишь бы гонка получилась зрелищной

Поделиться
Материал из 1 страницы
Шон Братчес (в центре) и Чейз Кэри

Шон Братчес (в центре) и Чейз Кэри

© EPA/SRDJAN SUKI

СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Чейз Кэри и коммерческий директор "королевских гонок" Шон Братчес рассчитывают увидеть интересную гонку на Гран-при России. Об этом они рассказали ТАСС.

В январе американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "Формулы-1" был назначен Чейз Кэри, коммерческим директором стал Шон Братчес, а спортивным директором - Росс Браун. Бывший глава "королевских гонок" Берни Экклстоун получил пост почетного президента.

"В Сочи прекрасная погода. Снежные вершины гор на фоне трассы - это выглядит впечатляюще", - сказал Кэри.

"Нам не так важно, кто победит. Главное, чтобы гонка получилась зрелищной и захватывающей", - добавил Братчес.

Гран-при России проходит в Сочи с 28 по 30 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1 Гран-при России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
5
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
6
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
7
Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина
Темы дня
Загрузка...
Реклама