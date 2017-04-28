Гендиректор ХК "Адмирал" опроверг наличие финансовых проблем в клубе

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Владивостокский "Адмирал" не имеет финансовых проблем, речи о недопуске клуба к чемпионату Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 не идет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Камил Гаджиев.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" написала, что "Адмирал" имеет задолженность перед игроками за три месяца, с февраля по апрель, и может быть не допущен до участия в чемпионате лиги следующего сезона. Клуб в минувшем сезоне пробился в плей-офф с седьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде "Авангарду".

"Адмирал в этом году очень успешно играл, в очередной раз пробился в плей-офф и очень хорошо показал себя в серии с "Авангардом". И, что самое главное, клуб стал еще более горячо любим местными болельщиками, - сказал Гаджиев. - Поэтому всерьез говорить, что клуб не допустят к участию в чемпионате КХЛ, может только кто-то очень далекий от ситуации. Ситуация под контролем, никакого кризиса в "Адмирале" нет".

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что задолженность перед игроками на данный момент имеют семь клубов лиги. Все клубы КХЛ для участия в чемпионате лиги следующего сезона до 30 апреля должны подать документы с финансовыми гарантиями.