Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор ХК "Адмирал" опроверг наличие финансовых проблем в клубе

Спорт
28 апреля, 16:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее газета "Спорт-Экспресс" написала, что "Адмирал" имеет задолженность перед игроками за три месяца, с февраля по апрель, и может быть не допущен до участия в чемпионате лиги следующего сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Адмирала"

Хоккеисты "Адмирала"

© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Владивостокский "Адмирал" не имеет финансовых проблем, речи о недопуске клуба к чемпионату Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 не идет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Камил Гаджиев.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" написала, что "Адмирал" имеет задолженность перед игроками за три месяца, с февраля по апрель, и может быть не допущен до участия в чемпионате лиги следующего сезона. Клуб в минувшем сезоне пробился в плей-офф с седьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде "Авангарду".

"Адмирал в этом году очень успешно играл, в очередной раз пробился в плей-офф и очень хорошо показал себя в серии с "Авангардом". И, что самое главное, клуб стал еще более горячо любим местными болельщиками, - сказал Гаджиев. - Поэтому всерьез говорить, что клуб не допустят к участию в чемпионате КХЛ, может только кто-то очень далекий от ситуации. Ситуация под контролем, никакого кризиса в "Адмирале" нет".

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что задолженность перед игроками на данный момент имеют семь клубов лиги. Все клубы КХЛ для участия в чемпионате лиги следующего сезона до 30 апреля должны подать документы с финансовыми гарантиями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
5
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
6
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
7
Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина
Темы дня
Загрузка...
Реклама