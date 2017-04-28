Гендиректор ХК "Адмирал" опроверг наличие финансовых проблем в клубе

Правительство на грани закрытия: повторится ли приостановка работы госучреждений СШАМеждународная панорама 28 апреля, 18:00
Алоян проведет бой с никарагуанцем Кардосой 11 мая за интерконтинентальный титул WBAСпорт 28 апреля, 18:00
Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожараОбщество 28 апреля, 18:00
Совет Европы удовлетворен работой Минспорта РФ по борьбе с допингомСпорт 28 апреля, 17:42
Средства для российских библиотек собирают в интернетеСоциальная ответственность 28 апреля, 17:42
Жители Лос-Анджелеса смогут собирать дома в "онлайн-конструкторе"Социальная ответственность 28 апреля, 17:38
Опора на вузы: как наука определит будущее российских регионовОбщество 28 апреля, 17:35
Жюри премии "Аврора" выбрало финалистовСоциальная ответственность 28 апреля, 17:32
Тихвинский вагоностроительный завод инвестирует 300 млн рублей в улучшение условий трудаНовости партнеров 28 апреля, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Владивостокский "Адмирал" не имеет финансовых проблем, речи о недопуске клуба к чемпионату Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 не идет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Камил Гаджиев.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" написала, что "Адмирал" имеет задолженность перед игроками за три месяца, с февраля по апрель, и может быть не допущен до участия в чемпионате лиги следующего сезона. Клуб в минувшем сезоне пробился в плей-офф с седьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде "Авангарду".
"Адмирал в этом году очень успешно играл, в очередной раз пробился в плей-офф и очень хорошо показал себя в серии с "Авангардом". И, что самое главное, клуб стал еще более горячо любим местными болельщиками, - сказал Гаджиев. - Поэтому всерьез говорить, что клуб не допустят к участию в чемпионате КХЛ, может только кто-то очень далекий от ситуации. Ситуация под контролем, никакого кризиса в "Адмирале" нет".
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что задолженность перед игроками на данный момент имеют семь клубов лиги. Все клубы КХЛ для участия в чемпионате лиги следующего сезона до 30 апреля должны подать документы с финансовыми гарантиями.