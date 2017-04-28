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"Газпром-Югра" проиграл "Спортингу" в полуфинале Кубка УЕФА по мини-футболу

Спорт
28 апреля, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Во втором полуфинале в пятницу сыграют испанский "Интер" и казахстанский "Кайрат"

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский клуб "Газпром- Югра" проиграл португальскому "Спортингу" со счетом 1:2 в полуфинальном матче Кубка УЕФА по мини-футболу. Финальная стадия турнира проходит в Алма-Ате.

В составе югорской команды мяч на счету Владислава Шаяхметова (39-я минута), у португальцев отличились Алекс Мерлим (25) и Диегиньо (34).

Во втором полуфинале в пятницу сыграют испанский "Интер" и казахстанский "Кайрат". Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 30 апреля.

Кубок УЕФА - ежегодный турнир, определяющий сильнейший клуб Европы по мини-футболу. Он проводится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начиная с сезона-2001/02. Российские клубы выигрывали его трижды: в сезоне-2015/16 - "Газпром-Югра", в сезоне-2007/08 - ВИЗ-Синара (Екатеринбург), в сезоне-2006/07 - "Динамо" (Москва).

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