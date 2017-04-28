Совет Европы удовлетворен работой Минспорта РФ по борьбе с допингом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Габриэлла Баттаини-Драгони удовлетворена сотрудничеством с Минспортом РФ по реализации плана СЕ по борьбе с допингом в России, она сообщила о готовности продвигать итоги реализации дорожной карты указанного плана в рамках Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В пятницу во французском Страсбурге состоялась встреча министра спорта РФ Павла Колобкова и Баттаини-Драгони. Мероприятие состоялось при участии генерального директора по вопросам демократии СЕ Снежаны Самарджич-Маркович, руководителя отдела спортивных конвенций СЕ Сергея Хрычикова и постоянного представителя Российской Федерации при СЕ Ивана Солтановского.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РФ, в ходе беседы обсуждались происходящие изменения и дальнейшие запланированные шаги Минспорта России по поддержке Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и усилению российской антидопинговой системы. Представители СЕ согласились с правильностью предпринимаемых министерством мер, а также обещали дальнейшее содействие в их реализации. Колобков поблагодарил секретариат СЕ за поддержку в области борьбы с допингом в рамках общеевропейского сотрудничества.

Кроме того, участники встречи обсудили ход ратификации конвенции СЕ по единому подходу к безопасности, охране и обслуживанию футбольных матчей и конвенции СЕ против манипулирования результатами спортивных соревнований. В рамках беседы стороны обменялись мнениями о подготовке к проведению шестой международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI), которая пройдет с 13 по 15 июля в Казани. Самарджич-Маркович заявила о возможности визита на МИНЕПС VI руководства СЕ и его участия в продвижении итогового документа конференции.