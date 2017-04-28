Алоян проведет бой с никарагуанцем Кардосой 11 мая за интерконтинентальный титул WBA

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Соперником российского боксера Михаила Алояна в дебютному бою на профессиональном ринге 11 мая в Кемерове станет никарагуанец Ядер Кардоса. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе промоутерской компании "Патриот".
"Соперником Алояна будет Кардоса. Бой пройдет за интерконтинентальный титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA)", - сказал собеседник агентства.
Изначально соперником Алояна должен был стать доминиканец Норберто Хименес, поединок планировался на 29 апреля. Но позднее мероприятие было перенесено.
Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая будет рассмотрена 9 мая.
В активе 28-летнего Кардосы 22 победы (6 - нокаутом), 11 поражений и 1 ничья.