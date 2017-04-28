СМИ: Занковец покинет посты главного тренера клуба КХЛ "Барыс" и сборной Казахстана

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Эдуард Занковец покинет пост главного тренера сборной Казахстана и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Астаны. Об этом сообщает портал Sports.kz.
"В беседе с журналистами главный тренер сборной Казахстана и астанинского "Барыса" Эдуард Занковец рассказал, что покидает пост главного тренера в обеих команд. Это произойдет по причине окончания контракта", - говорится в сообщении.
Занковец был назначен главным тренером "Барыса" и сборной Казахстана в сентябре 2016 года. В прошедшем сезоне КХЛ "Барыс" вышел в плей-офф, где в 1/4 финала в четырех матчах уступил магнитогорскому "Металлургу". Под руководством Занковца сборная Казахстана приняла участие в чемпионате мира (дивизион 1А), где одержала четыре победы в пяти матчах.