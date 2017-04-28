Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Волонтеры устроили праздничный забег в Самаре за 50 дней до Кубка конфедераций

Спорт
28 апреля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В этом году участие в эстафете приняли команды юношей и девушек, сформированные из учащихся вузов, ссузов, профессиональных училищ и общеобразовательных школ Самары

Поделиться
Материал из 1 страницы
Волонтеры ЧМ-2018

Волонтеры ЧМ-2018

© Олег Золото/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Участники программы "Городские волонтеры" чемпионата мира по футболу 2018 года города-организатора Самары приняли участие в традиционной городской легкоатлетической эстафете, которая прошла в парке им. Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Смотрите также
Строительство стадиона в Самаре

Сорокин: отставание строительства стадиона ЧМ-2018 в Самаре будет скоро ликвидировано

Забег состоялся ровно за 50 дней до старта Кубка конфедераций. В этом году участие в эстафете приняли команды юношей и девушек, сформированные из учащихся вузов, ссузов, профессиональных училищ и общеобразовательных школ Самары.

В импровизированную сборную "городских волонтеров" вошли и студенты, и представители серебряных волонтеров. Они пробежали круг по стадиону, минуя на своем пути символические отметки с расстояниями, которые им предстоит проехать, чтобы добраться до городов-организаторов Кубка конфедераций - Казани, Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
6
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
7
Тиллерсон: США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама