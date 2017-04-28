Волонтеры устроили праздничный забег в Самаре за 50 дней до Кубка конфедераций

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Участники программы "Городские волонтеры" чемпионата мира по футболу 2018 года города-организатора Самары приняли участие в традиционной городской легкоатлетической эстафете, которая прошла в парке им. Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Забег состоялся ровно за 50 дней до старта Кубка конфедераций. В этом году участие в эстафете приняли команды юношей и девушек, сформированные из учащихся вузов, ссузов, профессиональных училищ и общеобразовательных школ Самары.

В импровизированную сборную "городских волонтеров" вошли и студенты, и представители серебряных волонтеров. Они пробежали круг по стадиону, минуя на своем пути символические отметки с расстояниями, которые им предстоит проехать, чтобы добраться до городов-организаторов Кубка конфедераций - Казани, Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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