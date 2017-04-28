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Внеочередная конференция РФС пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге

Спорт
28 апреля, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Решение было принято 27 апреля на очередном заседании бюро исполкома организации

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило решение созвать внеочередную конференцию организации 16 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Решение было принято 27 апреля на очередном заседании бюро исполкома организации.

В повестке дня внеочередной конференции РФС значится: процедурные вопросы, изменение устава РФС, довыборы в исполком РФС, а также обсуждение хода подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

Кроме того, бюро утвердило регламент переходных (стыковых) матчей между клубами Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17. Тарас Безубяк был включен в список инспекторов для обслуживания матчей РФПЛ сезона-2016/17.

Последняя конференция РФС прошла 8 апреля в Москве.

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