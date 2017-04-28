Тридцать билетов на матчи Кубка конфедераций будет разыграно в парке турнира в Москве

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Тридцать билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года будет разыграно в парке турнира в Москве в ближайшие выходные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".
Парк Кубка конфедераций 2017 года по футболу откроется в городах-организаторах турнира - Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. В Москве парк откроется 29-30 апреля в парке искусств "Музеон".
Чтобы выиграть билеты на матчи Кубка конфедераций в Москве, нужно будет поучаствовать во всех активностях, которые будут предложены организаторами. Каждый победитель получит на руки два билета. Среди конкурсов - викторина на знание талисманов предыдущих чемпионатов мира, турнир по смеси футбола и настольного тенниса, а также болельщики попробуют забить вратарю-роботу.
Отдельный конкурс был организован при участии чемпиона мира в составе сборной Франции, двукратного обладателя Кубка конфедераций Марселя Десайи, которого болельщики должны будут рассмешить. Конкурс в социальных сетях стартовал в начале недели, в субботу чемпион мира лично вручит билеты победителю. Кроме того, болельщики смогут сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций и талисманом чемпионата мира волком Забивакой, а также примерить национальные головные уборы стран-участников турнира.
После Москвы парк Кубка конфедераций порадует жителей и гостей Сочи (6-7 мая), Казани (13-14 мая) и Санкт- Петербурга (20-21 мая). Почетными гостями парка в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.