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Карякин и Крамник сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира памяти Гашимова

Спорт
28 апреля, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (5 очков), далее идут Адамс, Со, Топалов (по 4), Эльянов (3,5), Крамник, Карякин, Войташек, Раджабов (по 3) и Харикришна (2,5)

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Фото Олег Зотов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамник в седьмом туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

Другие партии турнира, в которых встречались американец Уэсли Со и украинец Павел Эльянов, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана и англичанин Майкл Адамс, болгарин Веселин Топалов и азербайджанец Теймураз Раджабов, а также Пентала Харикришна из Индии и поляк Радослав Войташек завершились вничью.

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (5 очков), далее идут Адамс, Со, Топалов (по 4), Эльянов (3,5), Крамник, Карякин, Войташек, Раджабов (по 3) и Харикришна (2,5).

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.

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