Карякин и Крамник сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира памяти Гашимова

Квят: гонка Гран-при России будет сложной для "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 19:35
Организаторы хоккейного ЧМ-2017 продали свыше 500 тысяч билетовСпорт 28 апреля, 19:26
Карякин и Крамник сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 28 апреля, 19:11
Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФЭкономика и бизнес 28 апреля, 19:01
Председатель под ударом: что известно о вотуме недоверия Педро АграмунтуМеждународная панорама 28 апреля, 19:00
Витолиньш отметил хорошее взаимопонимание хоккеистов сборной РФ в матче со шведамиСпорт 28 апреля, 18:42
Хоккеисты сборной России Мозякин, Ткачев и Дадонов не сыграют с финнами в матче ЕвротураСпорт 28 апреля, 18:22
Волонтеры устроили праздничный забег в Самаре за 50 дней до Кубка конфедерацийСпорт 28 апреля, 18:19
Правительство на грани закрытия: повторится ли приостановка работы госучреждений СШАМеждународная панорама 28 апреля, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамник в седьмом туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.
Другие партии турнира, в которых встречались американец Уэсли Со и украинец Павел Эльянов, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана и англичанин Майкл Адамс, болгарин Веселин Топалов и азербайджанец Теймураз Раджабов, а также Пентала Харикришна из Индии и поляк Радослав Войташек завершились вничью.
В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (5 очков), далее идут Адамс, Со, Топалов (по 4), Эльянов (3,5), Крамник, Карякин, Войташек, Раджабов (по 3) и Харикришна (2,5).
Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.